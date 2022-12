Der Abstiegskampf in der Regionalliga ist knüppelhart - und der FVI mittendrin

Plus Der FV Illertissen ist akut abstiegsgefährdet. Umso wichtiger wäre im Heimspiel gegen Rain ein versöhnlicher Jahresabschluss gegen einen direkten Konkurrenten.

Der bayerische Fußball-Regionalligist FV Illertissen hat am Samstag um 14 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Rain die Gelegenheit, das Kalenderjahr versöhnlich abzuschließen. Die Zielsetzung ist klar: drei Punkte sollen, nein sie müssen geholt werden.