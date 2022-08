Der Druck auf den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern wird größer

Lokal Der FV Illertissen wartet in der Regionalliga Bayern weiter auf den ersten Sieg. Bei der 1:3-Niederlage gegen den TSV Rain ist in allen Bereichen noch viel Luft nach oben.

Mit 1:3 (0:1) unterlag der FV Illertissen beim TSV Rain und wartet damit weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Regionalliga Bayern. Anders als bei den Spielen zuvor, boten die Illertisser dieses Mal keine gute Leistung, mussten dem Gegner verdientermaßen die Punkte überlassen. Allerdings hätten die Gäste trotzdem beinahe einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Der eingewechselte Hannes Pöschl hatte den 2:1-Anschlusstreffer (65.) und in der 79. Minute sogar den vermeintlichen Ausgleich erzielt, den Schiedsrichter Johannes Hamper allerdings nicht anerkannte. Seiner Meinung nach sei der Ball zuvor bereits im Aus gewesen. Die Illertisser waren anderer Ansicht.