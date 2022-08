Fußball

vor 18 Min.

Der ewige Harry: Trainer Haug geht beim TSV Buch schon in seine 14. Spielzeit

Lokal Der TSV Buch startet am Freitagabend mit einem Derby bei der SSG Ulm 99 in die neue Landesliga-Saison. Trainer Harry Haug hat viele Spieler seines Teams schon fast eine Dekade unter seinen Fittichen.

Von Jürgen Schuster

Es war die bislang beste Landesligasaison des TSV Buch. Ende der vergangenen Spielzeit landeten die Rothtaler nicht nur auf Tabellenrang fünf, sie stellten zudem die zweitbeste Abwehrreihe der Liga. „Das Gesamtpaket passt hier einfach“, sagt Trainer Harry Haug. Er geht in Buch bereits in sein 14. Jahr als Coach. Dabei ist er immer noch so begeistert und motiviert wie am Anfang.

