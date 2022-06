Der Ex-Kapitän hat noch immer einen guten Draht zum FV Illertissen

Lokal Neun Jahre zählte Manuel Strahler zu den Leistungsträgern beim FV Illertissen, bringt es auf über 15.000 Spielminuten in der Regionalliga. Inzwischen lässt er es in der Kreisliga etwas ruhiger angehen.

Er war Kapitän, Leistungsträger und Identifikationsfigur in einem. Neun Jahre lang trug Manuel Strahler das Trikot des FV Illertissen. „Jede Sekunde mit großem Stolz“, sagt er rückblickend. 187 Pflichtspiele absolvierte der Innenverteidiger für den FVI in der Regionalliga Bayern, stand weit über 15.000 Minuten auf dem Platz. Doch dann warf ihn eine schwere Verletzung aus der Bahn.