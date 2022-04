Der FC Burlafingen schlägt im Duell mit Obenhausen eiskalt zu

Plus Eine der wenigen Torchancen verwertet Burlafingens Torjäger Czerwinski zum 1:0 gegen den TSV Obenhausen. Der wiederum steckt nach wie vor mitten im Abstiegskampf.

Der TSV Obenhausen muss im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bezirksliga einen Dämpfer verdauen. Die Mannschaft von Interimstrainer Jürgen Zwatschek unterlag beim FC Burlafingen mit 0:1. Während Obenhausen jetzt nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz liegt, herrscht in Burlafingen angesichts der mittlerweile 45 Zähler eitel Sonnenschein.