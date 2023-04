Der FV Illertissen bringt die Würzburger Kickers erneut zur Verzweiflung

Der FV Illertissen erkämpft sich in der Regionalliga Bayern einen Punkt. Bei den Würzburger Kickers spielt der FVI 1:1 und freut sich über ein Comeback.

Der FV Illertissen hat den Würzburger Kickers zwei Wochen nach dem Coup im Halbfinales des bayerischen Totopokals auch in der Regionalliga Bayern alles abverlangt. Vor über 2800 Zuschauerinnen und Zuschauern erkämpften sich die Gäste in Unterfranken beim 1:1 (0:0) immerhin einen Punkt. Ein wichtiger Teilerfolg im Kampf um den Klassenerhalt, denn auch die Konkurrenz punktete. Buchbach (3:2 in Hankofen) und Schweinfurt (4:3 beim 1. FC Nürnberg II) gewannen ihre Partie. Der Vorsprung des FVI auf die beiden Teams, die momentan auf den Relegationsrängen platziert sind, beträgt noch drei Zähler.

In der ersten Halbzeit hatte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld abgespielt. Illertissen stand hinten kompakt und verteidigte diszipliniert. Taktisch waren die Gäste perfekt eingestellt und machten den Unterfranken das Leben schwer. Die Kickers kamen durch Saliou Sané (9.) und Peter Kurzweg (12.) nur zu zwei Abschlüssen. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieb die erwartete Großoffensive der Hausherren aus. Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn gefiel das gar nicht, lautstark und vehement trieb er seine Mannschaft an der Seitenlinie an. Und das zeigte schon bald Wirkung: Ein langer Ball landete auf der linken Angriffsseite bei Ivan Franjic, der lief alleine auf das Tor zu, wartete lange und schloss letztlich aus spitzem Winkel zur Führung der Hausherren ab (61.).

Yannick Glessing ist der umjubelte Mann beim FVI

Franjic war auch weiterhin der Aktivposten bei den Würzburgern. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Yannick Glessing wurde in zentraler Position nicht angegriffen, legte sich das Leder zurecht und zog aus gut 17 Metern ab – für Würzburgs Schlussmann Max Verstappen war der Schuss ins rechts Eck unhaltbar. Verstappen hatte kurz zuvor seine Mannschaft noch vor dem Ausgleich bewahrt und einen Weitschuss von Gökalp Kilic stark mit den Fäusten pariert. Auch Illertissens Torwart stand wenig später im Fokus. In der Schlussphase nämlich erhöhte der Tabellenzweite nochmals den Druck. Malwin Zok klärte zunächst gegen Franjic (85.), nur eine Minute später vereitelte er eine Riesenchance des Würzburger Stürmers, der aus kurzer Distanz am FVI-Keeper scheiterte. So blieb es am Ende beim Remis.

Das sagt Trainer Holger Bachthaler zum Spiel

Illertissen freute sich über den Punkt und über das Comeback von Max Zeller, der in der 69. Minute nach über einjähriger Verletzungspause auf das Feld zurückkehrte. Coach Holger Bachthaler sagte: „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Dieser Punkt kann für uns noch sehr wichtig werden. Großes Kompliment an die Jungs, die von der ersten bis zu letzten Minute voll engagiert haben.“

FV Illertissen Zok – Gölz, Kopf, Herzig, Fundel (90.+3 della Schiava) – Kilic (88. Egle), Maiolo, Held (69. Zeller), Mannhardt – Glessing (80. Watanabe), Pöschl (69. Teranuma).