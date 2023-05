Fußball

Der FV Illertissen bringt sich in München selbst um den verdienten Lohn

Plus Der FV Illertissen vergibt gegen Türkgücü München reihenweise Großchancen und kassiert in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen hatte in der Schlussviertelstunde des Spiels der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen Türkgücü München in der Schlussviertelstunde Chancen über Chancen. Prompt kam der Gegner in der Nachspielzeit durch einen sehenswerten Fallrückzieher von Marco Holz zum äußerst glücklichen 1:1-Ausgleich. Der wieder genesene FVI-Trainer Holger Bachthaler sagte: "In der zweiten Hälfte hätten wir die Partie frühzeitig für uns entscheiden müssen. Aber so ist das, wenn man seine Chancen liegen lässt. Unter dem Strich geht das Remis in Ordnung."

Bachthaler hatte bei der Aufstellung munter rotiert, dem Spiel seiner Mannschaft war das nicht anzumerken. Im Gegenteil: Bereits nach sieben Minuten ging Illertissen in Führung. Marco Gölz spielte Yannick Glessing in den Lauf und der erzielte sein 19. Saisontor. Wer in der Folge das große Aufbäumen der Gastgeber erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Der ehemalige Drittligist versuchte es auf dem Platz in Heimstetten meist nur mit weiten Bällen, womit er die gut organisierten Illertisser kaum in Verlegenheit brachte. Die hatten ihrerseits fünf Minuten nach dem Führungstreffer eine weitere Möglichkeit, doch Torhüter Stefan Musa lenkte den Ball nach einem Schuss von Maurice Strobel über die Latte.

