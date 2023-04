Fußball

Der FV Illertissen dreht erst nach der Pause richtig auf

Plus In der Regionalliga Bayern gewinnt der FV Illertissen deutlich mit 4:1 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing. Erst eine taktische Umstellung bringt die Wende.

Von Hermann Schiller

Mit 4:1 (0:1) gewann der FV Illertissen gegen die SpVgg Hankofen-Hailing und sammelte weitere wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Dazu bedurfte es aber einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Zur Pause hatten die Gäste nämlich noch geführt, doch eine taktische Umstellung und die Einwechslung des später zweifachen Torschützen Kento Teranuma brachten die Wende. Marco Mannhardt und Yannick Glessing erzielten die beiden anderen Treffer.

Der Spielverlauf war zunächst gar nicht im Sinne der Einheimischen, denn bereits in der achten Minute ging der Neuling in Führung. Nach einer Balleroberung durch Veron Dobruna lief Vincent Ketzer durch, nahm den Pass auf und traf zum 0:1. Die Illertisser taten sich in der Folge schwer, lediglich ein Distanzschuss von Yannick Glessing sorgte für Gefahr. Die größte Chance für den FVI vor der Pause bot sich nach einer knappen halben Stunde für Hannes Pöschl, der den Ball bereits an Torhüter Sebastian Maier vorbeigelupft hatte, doch Abwehrspieler Elija Härtl rettete auf der Linie. Bereits in dieser Phase wurde der Druck der Illertisser immer größer, die Gäste wussten sich oft nur mit Befreiungsschlägen zu helfen. „Trotzdem haben wir zu unsauber und schlampig agiert“, analysierte Trainer Holger Bachthaler.

