Der FV Illertissen empfängt einen Gegner mit großer Vergangenheit

Wacker Burghausen sorgte schon in der 2. Bundesliga für Furore. Inzwischen gehört der Verein zum Inventar der Regionalliga und ist am Samstag zu Gast beim FVI.

Einen Gegner mit großer Tradition erwartet der FV Illertissen am zweiten Spieltag der Regionalliga Bayern am Samstag (14 Uhr). Zu Gast im Vöhlinstadion ist der SV Wacker Burghausen. Der spielte bis zum Jahr 2007 sogar in der 2. Bundesliga, anschließend sechs Jahre lang in der 3. Liga. Seit 2014 sind die Burghauser in der Regionalliga Bayern zu Hause, trafen dort bereits 15 Mal auf den FV Illertissen. Die Bilanz spricht für den FVI, der insgesamt nur vier Mal als Verlierer vom Platz ging.

Das wollen die Illertaler am Samstag sicher auch nicht, werden bestrebt sein, die Scharte des unter dem Strich unglücklichen 0:1 in Bamberg auszuwetzen. Wacker Burghausen dagegen startete mit einem beachtlichen 3:3 gegen einen der Topfavoriten, den FC Bayern München II. Mittelstürmer Thomas Winklbauer hatte allein dafür gesorgt, erzielte alle drei Treffer. Dass ihm natürlich das Hauptaugenmerk der Illertisser Defensive gilt, liegt auf der Hand. Die war zuletzt beim Neuling Bamberg kaum gefordert, der das eigene Tor über weite Strecken mit elf Mann verbarrikadierte. Damit ist gegen Burghausen sicher nicht zu rechnen. Man erwartet einen Gegner, der zweifelsohne mitspielen wird.

Trainer Holger Bachthaler muss auf etliche Spieler verzichten

Ähnlich wie beim FV Illertissen gab es in Burghausen einen kräftigen Umbruch, denn insgesamt zwölf Spieler kehrten dem SV Wacker den Rücken. Bei den Illertissern kommt dazu, dass Trainer Holger Bachthaler auf eine ganze Reihe verletzter Spieler verzichten muss. Akteure wie Furkan Kircicek, Marco Gölz und Franz Helmer hätten sicher das Zeug zu Leistungsträgern. Auch Elias Herzig, Maurice Strobel und Mert Özdemir fallen bei der Heimspiel-Premiere der Saison 2023/2024 aus.

Heimatnah will Daniele Gabriele wieder zu alter Stärke zurückfinden

Trotzdem streben die Illertisser den ersten Sieg an, was auch für Cheftrainer Holger Bachthaler das klare Ziel ist: „Die Niederlage gegen Bamberg war sehr schmerzhaft und hat uns schon zugesetzt, weil wir insgesamt sehr dominant und spielbestimmend waren.“ Nach einer guten Trainingswoche gelte es jetzt, den Blick wieder nach vorne zu richten. Coach Bachthaler meint weiter: „Trotz der personell sehr angespannten Situation freuen wir uns auf unser erstes Heimspiel. Mit Wacker Burghausen erwarten wir eine sehr gute Mannschaft, die zuletzt gegen Bayern II bereits ihre Klasse unter Beweis gestellt hat.“