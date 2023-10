Fußball

vor 49 Min.

Der FV Illertissen erweist sich gegen Schweinfurt als großzügiger Gastgeber

Plus Der FV Illertissen betreibt gegen Schweinfurt Chancenwucher und verliert. Am Dienstag wartet die nächste Hausaufgabe gegen ein Regionalliga-Schwergewicht.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Als großzügiger Gastgeber erwies sich der FV Illertissen am Samstag in der bayerischen Fußball-Regionalliga bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Schweinfurt. Selbst vergab er beste Möglichkeiten und machte es dem Gegner viel zu einfach, zu seinen Toren zu kommen.

Zur Pause hieß es 1:1 und dieses Ergebnis wurde dem Spielverlauf noch durchaus gerecht. Niklas Jeck war für den verletzten Torjäger Yannick Glessing in die Bresche gesprungen. Er stand nach einem von den Gästen zu kurz abgewehrten Eckball goldrichtig und schoss zum 1:1 ein (37.). Die Schweinfurter waren in der 11. Minute mit ihrem ersten Schuss aufs Tor durch Fabio Bozesan in Führung gegangen. Er hatte den Ball nach einem Steckpass des jungen Franzosen Thomas Roetynck mit Vehemenz in die Maschen gejagt. Furkan Kircicek hätte dann schon den Ausgleich erzielen können, er scheiterte aber an Torhüter Lukas Wenzel (25.). Nachdem der Schweinfurter Kapitän Kristian Böhnlein nach einer halben Stunde einen Freistoß an die Latte gesetzt hatte, wäre auf der Gegenseite Marco Mannhardt beinahe der Führungstreffer für die Illertisser gelungen, doch er kam beim Querpass von Marco Gölz einen Schritt zu spät( 36.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen