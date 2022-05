Fußball

vor 1 Min.

Der FV Illertissen geht auch gegen den SC Eltersdorf zu Boden

An Einsatzwillen hat es den Spielern des FV Illertissen nicht gefehlt, wie dieser von Marius Wegmann geführte Zweikampf belegt. Trotzdem reichte es zum bereits fünften Mal nacheinander nicht zu einem Sieg.

Plus Beim FV Illertissen läuft's einfach nicht mehr: Das fünfte Spiel nacheinander ohne Sieg, zum dritten Mal in Folge einen Elfer verschossen – aber wenigstens mal wieder selbst ein Tor erzielt.

Von Hermann Schiller

Eine Niederlage der ganz bitteren Art war für den FV Illertissen das 1:2 gegen den SC Eltersdorf. Erstmals nach vier Spielen ohne eigenen Treffer gelang dem FVI wieder ein Tor, trotzdem reichte es nicht und somit steht aus den vergangenen fünf Partien in der bayerischen Fußball-Regionalliga nur ein einziger Punkt zu Buche. Zum dritten Mal nacheinander verschossen die Illertisser zudem einen Foulelfmeter, diesmal traf Jannik Wanner nur den Pfosten. Obendrein wurden zumindest in der ersten Halbzeit wieder klare Torchancen vergeben und so genügten den abstiegsbedrohten Gästen zwei Standards, um die drei Punkte mitzunehmen. Ein konsternierter Trainer Marco Konrad sagte nach dem Spiel: „Mir fehlen fast die Worte.“

