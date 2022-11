Der FV Illertissen hat noch zwei richtig schwere Spiele vor der Brust

Plus Der FV Illertissen sollte zum Jahresausklang in der Regionalliga Bayern möglichst maximal punkten. Einfach wird das bei diesem Restprogramm nicht.

Von einem gemütlichen Jahresausklang kann beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen nicht die Rede sein, denn am Samstag (14 Uhr) und eine Woche danach stehen zwei ganz wichtige Heimspiele auf dem Programm.