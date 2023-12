Fußball

12:27 Uhr

Der FV Illertissen ist in der Rangliste der Regionalliga-Dinos vorn dabei

369 Spiele hat der FV Illertissen als Gründungsmitglied dieser Klasse bereits in der Regionalliga Bayern absolviert.

Plus Illertissen ist Dritter in der ewigen Tabelle der höchsten bayerischen Spielklasse. Ex-Kapitän Manuel Strahler erinnert sich an Highlights aus 369 Partien.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Im Jahr 2012 begann mit der Gründung der Regionalliga Bayern nicht nur eine neue Zeitrechnung für den Amateurfußball im Freistaat, sondern auch für den FV Illertissen. Der Verein gehörte bis zur Saison 2011/2012 wegen seiner Grenzlage dem Württembergischen Fußball-Verband an, dann folgte der freiwillige Wechsel in den bayerischen Landesverband. Der FVI ist Gründungsmitglied der Regionalliga Bayern – und mit mittlerweile elf Jahren Zugehörigkeit zu dieser Spielklasse in der ewigen Tabelle vorn dabei.

369 Spiele haben die Illertisser bislang in der vierthöchsten Liga bestritten, dabei mit 161 Siegen, 86 Unentschieden und 122 Niederlagen insgesamt 569 Punkte gesammelt. Das bedeutet hinter dem FC Bayern München II (667 Punkte) und dem 1. FC Nürnberg II (572) Rang drei in der Rangliste der Regionalliga-Dinos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen