Fußball

12.03.2023

Der FV Illertissen ist in der Regionalliga Bayern nicht zu stoppen

Sie haben Grund zum Jubeln: Der FV Illertissen gewinnt das fünfte Spiel in Folge.

Plus Der sportliche Höhenflug des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern geht weiter. Beim SV Wacker Burghausen gelingt mit 3:1 der fünfte Sieg in Folge.

Von Hermann Schiller

Auch der zweite Seriensieger der vergangenen Wochen, der SV Wacker Burghausen, konnte den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern nicht stoppen. Mit 3:1 (1:0) gewannen die Illertaler das fünfte Spiel hintereinander, waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Dabei hatte Burghausens Trainer Hannes Sigurdsson seine Mannschaft noch gewarnt.

