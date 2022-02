Fußball

vor 36 Min.

Der FV Illertissen ist nur auf dem Papier Favorit in Fürth

Die Vorbereitung lief nicht immer rund für den FV Illertissen. Am Samstag beginnt die zweite Saisonhälfte für den Regionalligisten.

Plus Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern am Samstag auf die SpVgg Greuther Fürth II. Die Franken sind Vorletzter, aber der Tabellenstand ist trügerisch.

Von Hermann Schiller

Mit dem Spiel beim Tabellenvorletzten SpVgg Greuther Fürth II endet für den bayerischen Fußball-Regionalligsten FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) die Winterpause – eine möglicherweise nur auf dem Papier leichte Aufgabe.

