Fußball

17:45 Uhr

Der FV Illertissen kann gegen die SpVgg Ansbach schon alles klarmachen

Plus Bei einem Sieg gegen Ansbach wäre der Klassenerhalt in der Regionalliga auch rechnerisch sicher. Der FVI wird in diesem wichtigen Spiel von Timo Räpple betreut.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen kann am Freitag (19 Uhr) im vorletzten Heimspiel der Saison gegen die Spvgg Ansbach den Klassenerhalt in der bayerischen Fußball-Regionalliga auch rechnerisch perfekt machen. Ein Sieg reicht dazu in jedem Fall, ein Unentschieden reicht dann, wenn Vilzing in Schweinfurt nicht gewinnt. Doch am liebsten will man natürlich beim FVI gar nicht rechnen müssen.

So sieht es auch Co-Trainer Timo Räpple, der in dieser Woche seinen erkrankten Chef Holger Bachthaler vertritt: „Ich halte nichts davon, auf ein bestimmtes Ergebnis zu spielen. Die Mannschaft hat diese Woche gut trainiert und sie will das Spiel gewinnen. Außerdem wollen wir es besser machen als im Hinspiel.“ Damals reichte es trotz einer guten Leistung nur zu einem 1:1. Das sah vergangenen Samstag in Eichstätt ganz anders und viel besser aus. Die Illertisser spielten über weite Strecken hervorragend und kamen letztlich zu einem klaren 3:0-Erfolg. Der Eichstätter Trainer Markus Mattes, der am Saisonende sowieso aufgehört hätte, erklärte anschließend seinen sofortigen Rücktritt.

