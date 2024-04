Fußball

13:57 Uhr

Der FV Illertissen muss sich nach einem neuen Torwart umschauen

Plus Torhüter Felix Thiel wird den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen am Saisonende verlassen. Am Freitag steht er gegen Ansbach aber noch zwischen den Pfosten.

Von Hermann Schiller

Zwei Fragen stehen vor dem Heimspiel des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen gegen die SpVgg Ansbach im Mittelpunkt: Kann der FVI seine Serie von inzwischen neun Spielen ohne Niederlage ausbauen? Und wer ersetzt in der kommenden Saison Torhüter Felix Thiel? Der hat nämlich dieser Tage mitgeteilt, dass er den Verein verlassen wird. „Ausschlaggebend für mich ist die Tatsache, dass ich den enormen Aufwand nicht mehr schultern kann“, äußert der Illertisser Spielführer.

Der Münchner wird sich einem unterklassigen Verein in der Nähe seines Wohnortes anschließen, wo der Aufwand für ihn erheblich geringer sein wird. Hinzu kommt, dass die Illertisser Nummer eins auch familiär und beruflich gefordert ist, sodass er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Natürlich wird er weiterhin voll und ganz seiner Mannschaft zur Verfügung stehen, so auch am Freitag (19 Uhr) gegen die SpVgg Ansbach.

