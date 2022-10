Der FV Illertissen setzt seine Erfolgsserie gegen Türkgücü München fort

Plus Yannick Glessing erzielt beim 2:0-Sieg des FV Illertissen gegen Türkgücü München beide Tore. Vor allem in der ersten Halbzeit machen die Gastgeber ordentlich Dampf.

„Wir haben uns viel vorgenommen und ich glaube, das haben wir gerade in der ersten Halbzeit auch gut hinbekommen“, sagte Holger Bachthaler nach dem Schlusspfiff. Sein FV Illertissen hatte Türkgücü München mit 2:0 (1:0) besiegt und damit die Erfolgsbilanz der vergangenen Wochen ausgebaut. Der FVI holte zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen.