Fußball

vor 22 Min.

Der FV Illertissen spielt im Pokal am Sonntag in ganz besonderen Trikots

Plus Für das DFB-Pokal-Duell mit dem Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wird für den FVI eine limitierte Sonderedition angefertigt. Es geht dabei um den guten Zweck.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Marco Gölz stand an diesem Vormittag im Mittelpunkt. Der FV Illertissen hatte zusammen mit dem Neu-Ulmer Unternehmen Sport Sohn eingeladen, um ein ganz spezielles Trikot zu präsentierten: das Shirt, mit dem der Regionalligist am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs antritt. Verteidiger Gölz durfte das Sporthemd bereits tragen, posierte damit für Fotos und Videos und meinte freudestrahlend: „Das Design ist super geworden. Kompliment. Nichts überaus Spektakuläres, aber schlicht und schön. Das ist die Art Trikot, die mir gefällt.“

Für den 22-Jährigen war dieser Auftritt im Rampenlicht allerdings nur ein schwacher Trost. Denn Gölz verletzte sich im letzten Vorbereitungsspiel des FVI schwer an der Schulter und wird das limitierte Pokal-Trikot am Sonntag nicht auf dem Platz tragen können. „Das ist für mich persönlich natürlich sehr bitter. Aber ich will mit Blick auf den Rest der Saison nichts riskieren“, sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen