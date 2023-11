Der FV Illertissen streckt sich gegen Spitzenreiter Würzburg vergeblich

Plus Illertissen hält gegen Regionalliga-Spitzenreiter Würzburger Kickers bis in die Schlussphase gut mit, dann läuft bei der 0:2-Niederlage alles doch wie erwartet.

Bis neun Minuten vor Schluss hielt der FV Illertissen bei Tabellenführer Würzburger Kickers ein torloses Unentschieden, hatte insgesamt die klareren und besseren Torchancen. „Wieder einmal hat uns dann ein Standard geholfen“, stellte Würzburgs Trainer Marco Wildersinn klar. Einen Eckball köpfte Kapitän Peter Kurzweg an die Latte, Daniel Hägele drückte den Abpraller über die Linie zum 1:0. Der anschließende frenetische Jubel auf der Würzburger Bank zeigte, dass eigentlich schon niemand mehr damit gerechnet hatte.

Der zweite Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Bedauerlich war dieser Spielverlauf freilich für die Illertisser, denn sie hätten nach zwei Großchancen für Furkan Kircicek innerhalb von fünf Minuten kurz nach der Pause (57., 62.) längst führen können, ja sogar müssen. Beide Male stand der Illertisser Flügelspieler allein vor Torhüter Vincent Friedsam, konnte ihn aber nicht bezwingen. Auch Franz Helmer hätte nach nur zwei Zeigerumdrehungen seinen FVI schon in Führung bringen können, als er allein aufs Tor zulief – aber daneben zielte.