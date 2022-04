Der FV Illertissen will auch nach dem Pokalfinale wieder jubeln

Der Sieger im Totopokal wird wieder im Vöhlinstadion ermittelt. Aber zunächst gilt die Konzentration des FV Illertissen dem Punktspiel beim 1. FC Nürnberg II – und das wird schwierig genug.

Der Sieger im bayerischen Fußball-Totopokal wird, wie schon im Vorjahr, erneut im Illertisser Vöhlinstadion gekürt. Das hat die Auslosung des Heimrechts durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) für die Finalpartie zwischen den beiden Regionalligisten FV Illertissen und TSV Aubstadt ergeben. Das Endspiel steigt am 21. Mai im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ und wird in der großen ARD-Konferenz live im Free-TV übertragen.

Die genaue Anstoßzeit steht noch nicht fest und wird in Absprache mit dem übertragenden Fernsehsender zeitnah festgelegt.

Das Finale vor einem Jahr ging unglücklich verloren

Das Endspiel war auch im Vorjahr im Vöhlinstadion über die Bühne gegangen, damals hatte der FV Illertissen als klassenniedriger Klub gegen den damaligen Drittligisten Türkgücü München automatisch Heimrecht. Das Team von FV-Trainer Marco Konrad zog sich prima aus der Affäre mit einer 7:8-Niederlage nach einem Elfmeterschießen, das unter überaus fragwürdigen Begleitumständen über die Bühne ging.

FV Illertissen und TSV Aubstadt überraschen im Halbfinale

Sowohl der FV Illertissen als auch der TSV Aubstadt haben in dieser Saison im Pokal für Überraschungen gesorgt. Während die Mannschaft aus der nur etwas mehr als 700 Einwohner zählenden Gemeinde in Unterfranken mit Titelverteidiger Türkgücü München (3:1) und dem TSV 1860 München (4:3 nach Elfmeterschießen) zwei Drittligisten ausgeschaltet hat, setzte sich Illertissen im Halbfinale mit 3:1 gegen den FC Würzburger Kickers aus der dritten Liga durch und feierte im Viertelfinale einen 2:1-Erfolg gegen den souveränen Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Bayreuth.

Am Wochenende wartet die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg

Trotz dieser für den FVI höchst erfreulichen Nachricht gilt das Hauptaugenmerk am Wochenende dem Punktspielalltag. Wenn die Illertisser am Sonntag (14 Uhr) bei der Zweitligareserve des 1. FC Nürnberg antreten, dann treffen zwei der erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Wochen aufeinander.

Nürnberg hat keines seiner sechs Spiele in diesem Jahr verloren, Illertissen wettbewerbsübergreifend nur eines von 15 und das gegen die kleinen Bayern. Illertissens Trainer Marco Konrad hat nun die Aufgabe, den Fokus seiner Schützlinge klar auf dieses Spiel zu lenken, auch wenn das Pokalfinale vermutlich Gesprächsthema Nummer eins in der Mannschaft ist.

Dem Trainer stehen alle Spieler zur Verfügung

Konrad sagt: „Die Freude ist natürlich riesig angesichts dieses Topereignisses für den FV Illertissen. Trotzdem gilt die Konzentration voll und ganz dem Spiel in Nürnberg, das sicher eines der schwierigsten in den vergangenen Wochen sein wird. Wir gehen das wie gewohnt an: Mannschaftliche Geschlossenheit, durchdachtes Passspiel und Einsatz werden angesagt sein. Insgesamt gehen wir mit Selbstvertrauen und breiter Brust ins Spiel.“ Nach wie vor stehen dem Illertisser Trainer alle Spieler zur Verfügung, der Kampf um die Plätze in der Startformation ist also intensiver denn je.“