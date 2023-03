Der große Trumpf der Fußballerinnen aus Bellenberg ist das Miteinander

Plus Die Fußballerinnen des FV Bellenberg spielen in der Verbandsliga überraschend oben mit. Kapitänin Tanja Tricca spricht im Interview über die Gründe des Erfolgs.

Frau Tricca, mit einem 1:0-Sieg beim SV Musbach starteten die Fußballerinnen des FV Bellenberg erfolgreich in die Rückrunde der Verbandsliga. War das nach der Vorbereitung abzusehen?



Tanja Tricca: Ja, irgendwie schon. Die Vorbereitung zog sich über sechs Wochen, zuvor haben wir schon einen internen Lauf-Wettbewerb gemacht. Jede Spielerin musste eine vorgegebene Distanz zurücklegen. Da hat man schon gemerkt, dass wir mit einer besseren Grundfitness in die Vorbereitung gehen. Zwischendurch war die Trainingsbeteiligung auch aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen nicht gut. Letztlich haben wir die Vorbereitung aber mit vier Siegen aus fünf Spielen positiv abgeschlossen.