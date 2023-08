Fußball

Der nächste Gegner des FV Illertissen gilt inzwischen als Geheimfavorit

Plus Für den FV Illertissen geht es in der Regionalliga Bayern zu Türkgücü München. Allerdings fallen weiterhin gleich sieben Spieler aus.

Beim ehemaligen Drittligisten Türkgücü München im Sportpark Heimstetten gastiert der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Bayern. Ein Gegner, der nach seinem Husarenstück am vergangenen Wochenende eventuell als Geheimfavorit gelten könnte. 4:1 gewann Türkgücü das Derby gegen den Bayern München II.

Der FV Illertissen kann ebenfalls auf einen Erfolg am vergangenen Spieltag verweisen, setzte sich gegen einen starken SV Wacker Burghausen mit 2:1 durch. Dieser Heimsieg tat dem Selbstvertrauen der Mannschaft gut. Anfang der Woche zog der FVI zudem in die zweite Runde des Totopokals ein. Der Gegner war zwar mit dem SV Egg ein Bezirksligist, der sich jedoch kräftig wehrte. Das tat auch der VfR Jettingen, ebenfalls in der Bezirksliga aktiv, in der ersten Runde des Totopokals gegen Türkgücü München, unterlag nur ganz knapp mit 2:3. Ob das ein Maßstab für das Spiel der Illertisser sein kann, sei dahingestellt. Wohl eher nicht. Denn bei genauerem Hinsehen stellt man fest, dass die Münchner zahlreiche hochkarätige Neuverpflichtungen tätigten, was auf ambitionierte Ziele hindeutet.

