Der nächste Rückschlag: FV Illertissen verliert 0:3 beim Aufsteiger

Lokal Der FV Illertissen rutscht in der Regionalliga Bayern immer tiefer in den Abstiegskampf. Auch beim Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing gibt es nichts zu holen.

Für den FV Illertissen geht die emotionale Achterbahnfahrt in der Regionalliga Bayern weiter. Statt der erhofften drei Punkte nach der 0:6-Schlappe gegen Würzburg vor einer Woche ging die Mannschaft von Trainer Marco Konrad erneut leer aus. Beim Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing in Niederbayern gab es mit 0:3 den nächsten herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.