Fußball

11:05 Uhr

Der SV Egg baut bei der Trainer-Nachfolge auf eine interne Lösung

Plus Weil Coach Karlheinz Schabel den SV Egg aus gesundheitlichen Gründen verlässt, beginnt das Stühlerücken. Der Abteilungsleiter übernimmt. Wie sich das auswirkt.

Von Stephan Schöttl

Drei Spiele hat der SV Egg in der bayerischen Fußball-Bezirksliga noch vor der Brust. Und nach wie vor haben die Kicker aus dem Günztal auch die Chance, Meister in dieser Spielklasse zu werden und damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen. „Wir machen aber keinen Unterschied zwischen Bezirks- und Landesliga. Wir werden mit gleichem Personal auf die gleiche Art und Weise arbeiten“, sagt Thomas Fackler. Der 35-Jährige ist noch Abteilungsleiter beim SVE, steht aber beispielhaft für den großen personellen Umbruch, der im Sommer im Verein ansteht. Denn Fackler wird den Posten des Spartenchefs abgeben und stattdessen die Nachfolge von Karlheinz Schabel als Trainer der ersten Mannschaft antreten.

Nach dem Schabel vor wenigen Wochen gesundheitsbedingt seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt hatte, mussten die Egger auf Trainersuche gehen. Ziemlich unerwartet zu diesem Zeitpunkt, der freilich auch nicht mehr besonders günstig für eine solche Herausforderung war. Denn Fackler holte sich bei potenziellen Kandidaten Absage um Absage ein. Er meint: „Viele hatten sich schon vor der Winterpause entschieden und waren daher nicht mehr verfügbar, andere hängen den Trainerjob nach der Saison an den Nagel.“

