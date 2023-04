Fußball

Der SV Oberroth kriegt den Ball einfach nicht im gegnerischen Tor unter

Oberroths Steffen Baumann scheitert in dieser Szene an Gerlenhofens Torhüter Alexander Wille.

Plus In der Kreisliga A Iller verliert der SV Oberroth 0:3 gegen den FV Gerlenhofen und steckt im Tabellenkeller fest. Im Sommer kommt ein neuer Trainer.

Von Oliver August Artikel anhören Shape

Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem SV Oberroth und dem FV Gerlenhofen haben die Hausherren eine 0:3-Schlappe kassiert. Damit wird die Lage für Oberroth immer prekärer. Momentan befindet sich die Mannschaft auf dem drittletzten Platz und damit in akuter Abstiegsgefahr.

Interimscoach Stefan Dietrich war entsprechend enttäuscht: „Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns vor der Partie vorgenommen hatten.“ Während des ganzen Spiels schafften es die Gastgeber nicht, Gefahr zu verbreiten. Sie spielten in den meisten Situationen ungenau. Gästetrainer Siegried Erben hingegen war voll des Lobes für sein Team: „Alles was wir gemacht haben, hatte Hand und Fuß.“ Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen.

