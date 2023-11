Fußball

19:45 Uhr

Der SV Tiefenbach legt in der zweiten Halbzeit den Turbo ein

Plus Zur Pause liegt der SV Tiefenbach beim FV Altenstadt noch mit 1:3 zurück. Dann drehen die Gäste auf, schießen fünf Tore und feiern den nächsten Sieg.

In der Fußball-Kreisliga A Iller gewann der SV Tiefenbach das Offensivspektakel beim FV Altenstadt mit 6:3 und festigte damit seinen zweiten Tabellenplatz. Der Sieg geht dank einer Leistungsexplosion in der zweiten Halbzeit auch voll und ganz in Ordnung. So empfand es auch der Tiefenbacher Christoph Schregle: „Die erste Halbzeit von uns war alles andere als gut, aber aufgrund des zweiten Durchgangs haben wir schon verdient gewonnen.“

Zur Pause lag sein Team nach einer sehr schwachen Vorstellung noch mit 1:3 im Hintertreffen. Die Einheimischen erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach sieben Minuten durch Jürgen Thiel in Führung. Die Tiefenbacher erspielten sich zwar zeitweise ein optisches Übergewicht, verzettelten sich aber immer wieder im Klein-Klein-Spiel. Dennoch gelang ihnen in der 32. Minute der Ausgleich durch einen Kopfball von Manuel Moro. Doch die Gastgeber erteilten Tiefenbach eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Die machten aus drei Chancen zwei Tore. Zuerst verzog Patrick Hartmann (35.), bevor sein Spielertrainer Dardan Morina das 2:1 erzielte (37.) und kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Hartmann selbst zum 3:1 (44.).

