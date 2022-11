Der Tabellenführer kommt: Wird der FV Illertissen zur Spaßbremse?

Plus Mit der SpVgg Unterhaching kommt der Spitzenreiter der Regionalliga zum FV Illertissen. Das ist für Kicker wie Fans gleichermaßen reizvoll.

Dieses Spiel hat es in sich: Die SpVgg Unterhaching, Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit der Regionalliga Bayern, gibt am Samstag (14 Uhr) seine Visitenkarte im Illertisser Vöhlinstadion ab. Nach den Pokalschlagern gegen den 1. FC Heidenheim und den TSV 1860 München ist die Partie ein weiterer Höhepunkt für den FV Illertissen im Laufe dieser Saison.