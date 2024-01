Fußball

Der Trainer-Dino wird dem TSV Buch wohl weiter erhalten bleiben

Er weiß, was er am TSV Buch hat und der TSV Buch weiß, was er an ihm hat: Trainer Harry Haug.

Plus Noch hat Harry Haug seinen Vertrag nicht formell verlängert, aber das Jahr Nummer 16 dürfte Formsache sein. Beim TSV Buch werden bereits Reisepläne geschmiedet.

Von Pit Meier

Die Nachricht kommt Jahr für Jahr immer ungefähr um diese Zeit und sie ist so überraschend wie die Feststellung: Am Abend wird es dunkel. Muss man es also überhaupt noch erwähnen, wenn Harry Haug als Trainer beim Fußball-Landesligisten TSV Buch verlängert? Das muss man, gerade weil eine derartige Vereinstreue inzwischen selten, wenn nicht einmalig ist. Wenn Haug weitermacht, dann beginnt im Sommer sein 16. Jahr im Amt und dass er weiter macht, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel – auch wenn noch nichts schriftlich fixiert wurde.

Der Bucher Abteilungsleiter Steffen Amann hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Haug diese Entscheidung im Prinzip selbst trifft. Der Trainer wiederum überlässt sie den Spielern und sagt verschmitzt: „Die sollen in den Gesprächen mit dem Verein ehrlich sagen, ob sie mein Geschwätz noch hören können.“ Die Verlängerung ist also eigentlich Formsache, alle Beteiligten schmieden auch schon gemeinsame Reisepläne. Am 26. Januar werden Haug, Amann und dessen Bruder, der Bucher Kapitän Dominik Amann, mit der Bahn nach Wendlingen fahren. Dort wird das Viertelfinale im württembergischen Verbandspokal ausgetragen, der TSV Buch hat sich als einer von nur zwei Landesligisten dafür qualifiziert. Entsprechend groß sind die Bucher Hoffnungen auf einen prominenten Gegner und ein Fußballfest im Felsenstadion.

