vor 32 Min.

Der TSV Buch bekommt einen neuen Torwart mit viel Erfahrung

Plus Der Weißenhorner Jonas Gebauer verstärkt den TSV Buch ab Sommer. Für die neue Saison hat der Fußballverband jetzt bereits den Terminkalender festgezurrt.

Von Jürgen Schuster

Unter der Woche hat der TSV Buch die Gründung einer neuen Spielgemeinschaft bekannt gegeben und damit die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt, am Sonntag holt der Ligaalltag den Landesligisten wieder ein. Ab 15 Uhr wird beim TSV Weilimdorf gespielt.

Im Vorfeld der Partie haben die Bucher noch etliche Personalien geklärt. Harry Haug bleibt auch im 16. Jahr als Trainer der Chef an der Außenlinie und bekommt mit Uli Klar einen erfahrenen Partner dazu. Auf ein Quartett können die beiden in der neuen Saison allerdings nicht mehr zurückgreifen: Lothar Zwar, Sören Paul, Markus Bolkart und Patrick Negele hängen ihre Kickstiefel an den Nagel. Für Letzteren kommt mit Jonas Gebauer ein Torhüter zum TSV, der bereits über höherklassige Erfahrung verfügt und zuletzt bei Türkspor Neu-Ulm zwischen den Pfosten stand. Der 28-Jährige kommt aus Weißenhorn und spielte unter anderem auch schon für den Nachwuchs des SSV Ulm 1846, später für den FC Memmingen und den württembergischen Verbandsligisten TSV Essingen. Mit Aaron Ederle kommt ein 21-jähriges Talent dazu. Der Mittelfeldakteur stammt aus der U23 des FV Illertissen.

