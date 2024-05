Fußball

Der TSV Buch feiert im Pokal trotz Niederlage in rot-weißes Fußballfest

Plus Der TSV Buch kämpft gegen den VfR Aalen wacker, verliert aber vor 1800 Fans mit 2:4. Auch der SSV Ulm 1846 Fußball verpasst das Finale im Verbandspokal.

Von Jürgen Schuster, Jürgen Schuster, Stephan Schöttl

Zur ganz großen Sensation hat es am Ende nicht gereicht, dennoch dürfte der Maifeiertag 2024 seinen festen Platz in den Geschichtsbüchern des TSV Buch bekommen. Mehr als 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zum Halbfinale im Wettbewerb um den WFV-Pokal. Der letzte bayerische Vertreter im Starterfeld hat sich dabei würdig verabschiedet. 4:2 stand es am Ende – bei neutraler Sichtweise auch nicht unverdient – für den Regionalligisten VfR Aalen. Der musste sich von den zahlreichen Fans der Hausherren auch den einen oder anderen Schmähruf gefallen lassen.

Buchs Trainer Harry Haug war vor dem Spiel noch völlig entspannt über das Spielfeld geschlendert und hatte die zahlreichen Ehrengäste persönlich und per Handschlag begrüßt. „Ein kleiner Traum war es schon. Wir haben alles versucht, hätten aber etwas mehr Glück gebraucht“, sagte er später. TSV-Kapitän Dominik Amann war nicht nur stolz auf die Leistung der ganzen Mannschaft, er lobte auch die eigenen Fans: „Mega vor so einer Kulisse.“ Die Bucher hatten nicht nur für Stimmung gesorgt, sondern auch eigens Banner angefertigt und Choreografien einstudiert.

