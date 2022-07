DFB-Pokal: Der FV Illertissen rückt für einen Tag ins Rampenlicht

Lokal Der FV Illertissen trifft in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs auf den 1. FC Heidenheim. Die Rollen scheinen klar verteilt, aber der Viertligist gibt sich selbstbewusst.

9:0. Mit einem Schützenfest hat der FV Illertissen die Pokal-Woche eingeläutet und in der ersten Runde des bayerischen Totopokals die Rolle des Titelverteidigers tadellos gespielt. Der Allgäuer Kreisligist SV Memmingerberg, der sich den FVI als Wunschgegner ausgewählt hatte, war chancenlos. „Dieses Spiel war nach dem Saisonauftakt, der ergebnistechnisch nicht nach unseren Vorstellungen lief, sehr wichtig. Wir wollten uns Selbstvertrauen holen, Tore schießen und Abläufe einstudieren“, sagt Trainer Marco Konrad. Doch Konrad ist nicht der Typ, der einen solchen Erfolg lange feiern würde. Denn noch im gleichen Atemzug betont der Illertisser Trainer: „Wir wissen natürlich auch, dass Heidenheim ein ganz anderes Kaliber ist.“