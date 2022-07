DFB-Pokal: Die Auflagen des Verbands kosten den FV Illertissen Zeit und Geld

Lokal Der FV Illertissen muss für das Heimspiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Heidenheim zahlreiche Vorgaben des Deutschen Fußballbunds erfüllen. So kommen Fans an Tickets.

Rainer Bleser zählt schon die Tage. Voller Vorfreude. Drei Wochen sind es noch, bis im Vöhlinstadion die erste Runde im DFB-Pokal ausgetragen wird, das Duell seines FV Illertissen mit dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Der Vorsitzender des FVI sagt aber auch: „Die Auflagen des Deutschen Fußballbunds zu erfüllen, kostet uns viel Zeit und Geld.“