Fußball

vor 35 Min.

DFB-Pokal-Hit in Illertissen: Es ist noch ausreichend Platz im Stadion

Lokal In der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs trifft der FV Illertissen am Samstag auf den Zweitligisten Heidenheim. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Spiel.

Von Stephan Schöttl

„So etwas wie dieses Mal wird es in Illertissen so schnell nicht mehr geben“, sagt Rainer Bleser. Der Vorsitzende des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen ist seit Wochen im Dauerstress. Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der FVI in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs auf den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das Spiel wird im Vöhlinstadion ausgetragen – und das bringt jede Menge Arbeit mit sich. Denn eigentlich ist die Sportstätte für Spiele dieser Größenordnung gar nicht tauglich. Für sein „echtes“ Heimspiel investiert der FVI daher viel Zeit, Schweiß und Nerven. An dieser Stelle beantworten wir die wichtigsten Fragen vor dem Anpfiff.

