Die Achterbahnfahrt des FV Illertissen in der Regionalliga geht weiter

Hier war die Welt des FV Illertissen noch in Ordnung: Durch ein Tor von Yannick Glessing führte die Mannschaft in München früh.

Plus In der Regionalliga Bayern verliert der FV Illertissen mit 1:3 bei Türkgücü München. Dabei beginnt die Partie vielversprechend.

Von Hermann Schiller

Holpriger Saisonstart für den FV Illertissen: Nach dem ersten Saisonsieg vergangene Woche unterlag der Regionalligist mit 1:3 (1:1) beim Tabellendritten und Geheimfavoriten Türk Gücü München, worauf aber nach der ersten Halbzeit nichts hingedeutet hatte. Im Gegenteil.

Yannick Glessing hatte seine Mannschaft nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung gebracht und die Gastgeber konnten bis dato offensiv kaum Akzente setzen. Das 1:1 nach einer halben Stunde durch Ünal Tosun fiel quasi aus dem Nichts. Die Illertisser spekulierten auf Abseits, doch der Münchner Kapitän nahm den langen Pass von Sascha Hingerl gekonnt an und traf. Die Illertisser blieben aber auch in der Folge ein gleichwertiger Gegner, hatten durch Gökalp Kilic mit einem Weitschuss und durch Marco Mannhardt weitere Möglichkeiten. Kurz vor der Pause musste jedoch Torhüter Felix Thiel nach einem schlampigen Rückpass Kopf und Kragen riskieren, um Schlimmeres zu verhindern.

