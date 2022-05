Die beiden besten Abwehrreihen der Liga halten dicht

Plus Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Iller trennen sich der FV Bellenberg und der TSV Regglisweiler 0:0. Die Gastgeber können mit der Punkteteilung besser leben.

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Iller zwischen dem FV Bellenberg und dem TSV Regglisweiler endete mit einem torlosen Unentschieden. Damit bleiben die Bellenberger in der Tabelle als Spitzenreiter weiterhin vier Punkte vor Regglisweiler. Aufgrund dessen kann der FVB mit der Punkteteilung sicherlich besser leben als der TSV. Dennoch zeigten sich beide Trainer im Anschluss zufrieden damit.