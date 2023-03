Die beiden Top-Teams marschieren weiterhin gleichauf an der Tabellenspitze

Im Spitzenspiel der Kreisliga Allgäu Mitte trennen sich Babenhausen und Mauerstetten unentschieden. Warum die Ostallgäuer wohl besser damit leben können.

Der TSV Babenhausen und der SV Mauerstetten trennten sich im Spitzenspiel der Kreisliga Allgäu Mitte mit 1:1 und stehen nach wie vor punktgleich mit 38 Zählern an der Tabellenspitze. Durch das 1:0 im Hinspiel geht der direkte Vergleich an die Ostallgäuer, der am Ende bei Punktgleichheit über die Platzierung entscheiden würde.

In einer ereignis- und niveauarmen ersten Halbzeit vor gut 450 Zuschauerinnen und Zuschauern gab es kaum Torraumszenen. Zwei Chancen von Mauerstetten standen zwei gute Gelegenheiten durch Daniel da Silva und Patrick Stahl für den TSV Babenhausen gegenüber.

In der zweiten Halbzeit nimmt die Begegnung an Fahrt auf

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie dann etwas besser. Da Silva und Münzhuber verhinderten zweimal in höchster Not den Rückstand. Auf der anderen Seite hatte Ademi die große Chance zur Führung. Aus spitzem Winkel kam er in der 67. Minute zum Abschluss; ein Querpass auf den freistehenden Kiral hätte vermutlich das 1:0 bedeutet.

Ein Foulelfmeter bringt den Hausherren den Ausgleich

Zwei Minuten später fingen die Gäste einen Angriff im Mittelfeld ab. Plötzlich stand Moritz Streit allein vor Torwart Marius Staiger und verwandelte souverän zur Gästeführung (69.). Babenhausen verstärkte die Offensivbemühungen, die durch eine zehminütige Zeitstrafe gegen Mauerstettens Richter begünstigt wurden. Der Ausgleich fiel per Foulelfmeter in der 85. Minute. Ademi wurde beim Versuch, einen langen Ball zu erlaufen, regelwidrig zu Fall gebracht. Schiedsrichter Simnacher hatte die Situation wohl nicht gesehen, wurde aber durch seinen Assistenten auf das Foul aufmerksam gemacht. Torjäger Ademi trat selbst zum Strafstoß an und verwandelte sicher zum insgesamt verdienten Ausgleich.