Die erste Auswärtsfahrt für Illertissens Trainer Holger Bachthaler hat es in sich

Der neue Trainer Holger Bachthaler reist mit dem FV Illertissen zur heimstarken SpVgg Ansbach. Gegen den Tabellennachbarn wären Punkte besonders wichtig.

Im Spiel der bayerischen Fußball-Regionalliga bei der SpVgg Ansbach trifft der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) auf einen direkten Tabellennachbarn. Der Aufsteiger aus Mittelfranken hat bisher 19 Punkte geholt und damit einen mehr als die Illertisser.

Insgesamt ist Ansbach für den FV Illertissen ein völlig unbeschriebenes Blatt, beide Mannschaften haben noch nie gegeneinander gespielt. Bekannt ist aber natürlich die Heimstärke des Gegners, Ansbach hat 14 seiner 19 Punkte auf eigenem Platz geholt. Trainer Christoph Hasselmeier ist mit 31 Jahren ein sehr junger Vertreter seiner Zunft, vergangene Saison schaffte er in der Relegation gegen den Regionalligisten SC Eltersdorf den Aufstieg in die Regionalliga. Wesentlichen Anteil daran hatte Torjäger Patrick Kroiß, der in 32 Spielen 29 Tore erzielt hatte. Auch eine Liga höher netzte er bereits vier Mal ein.

Der Coach ist trotzdem zuversichtlich

Die Illertisser wollen sich aber nicht so sehr nach dem Gegner richten, sondern in erster Linie auf sich selber schauen. Natürlich müssen Punkte her, aber die Mannschaft soll sich auch fußballerisch weiterentwickeln. Trainer Holger Bachthaler ist zuversichtlich: „Wir haben in dieser Woche gut trainiert, die Mannschaft hat voll mitgezogen.“ In Ansbach werden die Spieler nach Bachthalers Überzeugung auch körperlich gefordert sein.

Allerdings muss der FVI-Trainer auf Maurice Strobel (fünfte Gelbe Karte) und Nikola della Schiava verzichten, bei dem sich der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch bestätigt hat. Philipp Boyer hat wegen Adduktorenproblemen nicht trainieren können und auch hinter dem Einsatz von Alexander Kopf steht ein Fragezeichen, weshalb es wohl Umstellungen geben wird.