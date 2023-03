Die Regionalliga-Partie des FC Bayern in Illertissen hat ein Nachspiel

Plus Einige Fans des FC Bayern München II haben sich in Illertissen danebenbenommen. Im Gästeblock entstand erheblicher Schaden, den der FVI beheben muss.

Das Regionalliga-Gastspiel des FC Bayern München II in Illertissen begann mit Pyrotechnik und endete gut eineinhalb Stunden später mit Zerstörungswut auf den Rängen des Vöhlinstadions.