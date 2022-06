Fußball

10:55 Uhr

Die Saison der SGM Ingstetten/Schießen endet im Desaster

Lokal Die Fußballer der SGM Ingstetten/Schießen kommen im entscheidenden Spiel gegen den FV Asch-Sonderbuch mit 0:7 unter die Räder. Damit ist der Abstieg aus der Bezirksliga besiegelt.

Von Michael Schuster

Aus und vorbei! Die SGM Ingstetten/Schießen beendete am Samstag mit dem Relegationsfinale in Jungingen eine Mammutsaison. Doch statt eines Happy-Ends setzte es vor 1400 Zuschauern ein Waterloo. Die Spielgemeinschaft kam gegen den in allen Belangen überlegenen FV Asch-Sonderbuch mit 0:7 unter die Räder und steigt in die Kreisliga ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen