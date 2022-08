Fußball

15:20 Uhr

Die Terminhatz geht für den FV Illertissen weiter: Jetzt kommt Schweinfurt

Kai Luibrand (am Ball) und Kento Teranuma (im Hintergrund) treffen mit Illertissen auf den 1. FC Schweinfurt 05.

Lokal Der FV Illertissen kommt nicht zur Ruhe. Am Dienstagabend steht das Nachholspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 auf dem Programm. Der Trainer der Unterfranken war vergangene Saison noch in der Region aktiv.

Von Hermann Schiller

Die Terminhatz geht für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen weiter: Bereits am Dienstag (19 Uhr) ist das Nachholspiel des ersten Spieltags angesetzt, an dem die Illertisser ihr DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim bestreiten mussten. Gegner ist der Traditionsklub FC Schweinfurt 05, der seit Jahren den Aufstieg in die 3. Liga anstrebt.

