Die verflixte 77. Minute kostet dem FV Illertissen einen Punkt

Plus Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände verliert der FV Illertissen gegen die Würzburger Kickers mit 2:3. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen.

Auch gegen die Kickers Würzburg, einen weiteren Topfavoriten, ging der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern leer aus, verlor etwas unglücklich mit 2:3 (1:0). Die Gäste blieben damit weiter ungeschlagen und sind nun sogar Tabellenführer.

Danach hatte es nach 45 Minuten noch nicht ausgesehen, denn die Illertisser führten mit 1:0, hätten durchaus noch einen zweiten Treffer erzielen können. Ausgerechnet der Ex-Illertisser Marius Wegmann leitete unmittelbar nach der Halbzeit die Wende ein. Er stand in der 47. Minute nach einer Freistoßflanke völlig frei und köpfte zum 1:1 ein. Damit rächte sich, dass die Illertisser in Halbzeit eins nicht mehr aus ihrer Führung durch Yannick Glessing gemacht hatten. Der hatte sich nach einer guten halben Stunde (33.) im Laufduell mit Daniel Hägele durchgesetzt und zum 1:0 getroffen. Von den Kickers kam offensiv nicht allzu viel. Es war aber zu sehen, dass es eine ausgereifte, technisch versierte Mannschaft ist. Lediglich ein Schuss ans Außennetz von Benjika Caciel (39.) sorgte für Gefahr. Auf der anderen Seite hatten Nico Fundel und Gökalp Kilic durchaus Möglichkeiten, die Führung auszubauen.