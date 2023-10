Fußball

Diese Niederlage macht den Trainer des FV Illertissen fassungslos

Plus Der FV Illertissen verliert nach einer desolaten ersten Halbzeit mit 0:4 in Ansbach. Holger Bachthaler wettert, der Sportvorstand kündigt deutliche Worte an.

Von Hermann Schiller

„So etwas habe ich, seit ich Trainer bin, noch nicht erlebt“, kommentierte Illertissens Trainer Holger Bachthaler das, was sich am Samstagnachmittag in der ersten Halbzeit in Ansbach abgespielt hatte. Seine Mannschaft lag in der Regionalliga Bayern mit 0:4 zurück, bot eine indiskutable Leistung. Die Kicker der SpVgg Ansbach konnten sich nach Belieben die Bälle zuspielen, nutzten ihre vier Torchancen eiskalt aus. Die Illertisser verloren nahezu jeden Zweikampf, hatten das, was im Vorfeld bestens bekannt war, völlig unterschätzt. Man bekam schonungslos zu spüren, was mit Leidenschaft, Kampf und Entschlossenheit möglich ist.

Schon in der zwölften Minute gelang den Gastgebern der Führungstreffer: Ein blitzsauberer Konter über mehrere Stationen brachte das 1:0 durch Michael Sperr. Die Effizienz der Gastgeber sollte sich fortsetzen, denn in der 27. Minute erzielte Michael Kleinschrodt das 2:0. Vorausgegangen waren mehrere gewonnene Zweikämpfe der Einheimischen. Nicht in der direkten Gefahrenzone, sondern an der Illertisser Torauslinie. Der dritte Besuch der Ansbacher im Strafraum des FVI brachte auch prompt das 3:0. Niklas Seefried übersprang seinen Gegenspieler entschlossen, köpfte ein. „Hier sieht man eine maßlose Selbstüberschätzung vieler Spieler bei uns“, wetterte Trainer Holger Bachthaler am Spielfeldrand.

