Fußball

vor 18 Min.

Diese Woche hat es für den Regionalligisten FV Illertissen in sich

Kai Luibrand (am Ball) könnte gegen Wacker Burghausen wieder zurück in den Kader des FV Illertissen kehren.

Lokal Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern auf zwei Schwergewichte. Am Dienstag ist Wacker Burghausen zu Gast, am Freitagabend geht es zum FC Bayern München II. Und im Pokal wartet auch ein Ligarivale.

Von Hermann Schiller

Für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen geht die Doppelbelastung weiter. Es steht die nächste englische Woche an. Am Dienstag (19 Uhr) ist der SV Wacker Burghausen zu Gast, am Freitag geht es ins Grünwalder Stadion zur zweiten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Zwei Gegner, die man sicherlich zu den Top-5 der Liga zählen kann, was die derzeitige Tabelle bestätigt.

