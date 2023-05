Fußball

vor 16 Min.

Diesen Dreier muss sich der SV Tiefenbach hart verdienen

Plus Zwei Elfmeter sichern dem SV Tiefenbach in einem körperbetonten Spiel den Sieg gegen Kettershausen und die Tabellenführung in der Kreisliga A Iller.

Von Oliver August

Im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga A Iller siegte der SV Tiefenbach mit 2:0 gegen den TSV Kettershausen/Bebenhausen und übernahm die Tabellenführung von den nun punktgleichen Unterallgäuern. Bezeichnenderweise fielen die beiden Tore durch Strafstöße, was auch ein Beleg dafür ist, dass sich keines der beiden Teams einen entscheidenden Vorteil verschaffen konnte.

Die Partie war insgesamt eine sehr körperbetonte Angelegenheit, was auch der Tiefenbacher Trainer Christoph Schregle so sah: „Physisch hat uns Kettershausen alles abverlangt." Das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste durch Maximilian Maier, der aber an Keeper Manuel Böck scheiterte (5.). Die erste Torannäherung der Hausherren erfolgte durch einen Distanzschuss von Ole Hans Hansen eine Minute später. Kurz darauf zeigte der Unparteiische Johannes Deiß zum ersten Mal auf den Elfmeterpunkt, nachdem Torwart Stefan Glaser den Tiefenbacher Elias Wekemann zu Fall gebracht hatte. Hansen scheiterte zwar zunächst an Glaser, im Nachschuss war er aber erfolgreich (12.). Damit war jedoch die Dominanz der Gastgeber zunächst gebrochen. Die Gäste kamen nun immer besser ins Spiel. „Wir haben es aber nicht geschafft, Chancen daraus zu machen“, gestand TSV-Kapitän Maximilian Mayer hinterher. Kurz vor dem Seitenwechsel klatschte stattdessen der Ball nach einem Distanzschuss von Tiefenbachs Manuel Moro an den Pfosten (45.).

