Dieses Kreisliga-Spiel bietet in 108 Minuten viel Gesprächsstoff

Plus Trotz früher Unterzahl schafft die SGM Ingstetten/Schießen in der ewig langen Nachspielzeit den Ausgleich gegen den FV Weißenhorn.

Von Oliver August

Mit 1:1 trennten sich der FV Weißenhorn und die SGM Ingstetten/Schießen im Nachbarschaftsduell der Fußball-Kreisliga A Iller. Entscheidenden Anteil am Punktgewinn der Roggenburger Spielgemeinschaft hatte Schiedsrichter Uwe Leuter aus Bad Waldsee, der in der zwölften Minute der Nachspielzeit auf Elfmeter entschied. Artur Keovilay legte Maximilian Gauder, Tobias Ott verwandelte sicher zum Ausgleich. Insgesamt packte der Unparteiische ohne ersichtlichen Grund 18 Minuten auf die reguläre Spielzeit drauf. Der Weißenhorner Trainer Philipp Stefanovic war fassungslos.

Er sagte: „Das kann ich in keiner Weise nachvollziehen. So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Sein Kollege Nicolas Berchtold, der sich im Verlauf des Spiels selbst einwechselte, lobte derweil die eigene Mannschaft: „Was die Jungs geleistet haben, das verdient höchsten Respekt. Vor allem deshalb, weil wir schon relativ früh in Unterzahl spielen mussten.“

