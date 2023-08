Fußball

vor 19 Min.

Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune: "Werden die Aufgabe seriös angehen"

Plus Bei Fortuna Düsseldorf nimmt man das DFB-Pokalspiel beim FV Illertissen sehr ernst. Was Trainer Daniel Thioune mit Illertissens Holger Bachthaler verbindet.

Von Stephan Schöttl

In den vergangenen Jahren hat sich Fortuna Düsseldorf keine Blöße gegeben. In der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs zog der Zweitligist recht souverän durch, gewann 2022 mit 4:1 bei den Kickers Offenbach, ein Jahr zuvor gar 5:0 beim VfB Oldenburg. Und auch vor dem Erstrunden-Duell beim FV Illertissen am Sonntag (15.30 Uhr) sagt Trainer Daniel Thioune unmissverständlich: "Ich erwarte, dass meine Mannschaft zeigt, dass wir ein Zweitligist sind." Doch in der Pressekonferenz der Düsseldorfer klang durchaus auch Respekt vor dem FVI durch.

Das macht schon eine Entscheidung deutlich: Auf große Veränderungen im Kader im Vergleich zum letzten Spiel in der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli verzichtet Thioune. "Es geht darum, Leistung zu bewerten und zu honorieren. Da haben wir in den letzten Spielen nicht viel falsch gemacht", sagt der Cheftrainer. Auch im Tor baut er auf bewährte Kräfte, Florian Kastenmeier hat die ersten beiden Partien in die Liga bestritten und noch kein Gegentor zugelassen. "Wir wollen die Aufgabe seriös angehen. Das ist kein Testspiel. Wir wollen und müssen auf jeden Fall gewinnen", sagt Thioune.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen