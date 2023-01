Ehrenamtspreis: Sie sind echte Vorbilder in ihren Vereinen

Plus Der Fußballbezirk Donau/Iller zeichnet engagierte Ehrenamtliche aus. Als Verein räumt der TSV Kellmünz ab und auch ein junger Kicker aus Nersingen wird geehrt.

Das Preisgeld haben sie schon verplant. „Es wird nicht in eine Sondertilgung fließen“, meint Stephan Daumüller lachend. Vielmehr sollen künftige Helferfeste damit finanziert, vielleicht auch der eine oder andere Wunsch der Fußballer erfüllt werden. Wobei es an Equipment zunächst nicht mehr mangeln sollte. Denn als Bezirkssieger des Vereinsehrenamtspreises hat der TSV Kellmünz beim Ehrungsabend des Fußball-Bezirks Donau-Iller im Ulmer Bantleon-Forum nicht nur einen Scheck über 1000 Euro überreicht bekommen, sondern auch Sportshirts und jede Menge Trainingshilfen. „Ihr werdet für die Heimfahrt ein großes Auto brauchen“, witzelte Ehrenamtsbeauftragter Ralph Hamann.