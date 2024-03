Ein später Treffer beschert dem FV Illertissen den nächsten Sieg

Der FV Illertissen setzt bei der DJK Vilzing seine Siegesserie in der Regionalliga Bayern fort. Mit seiner Tor-Premiere sorgt Emir Sejdovic für grenzenlosen Jubel.

Auch der Tabellenzweite, die DJK Vilzing, konnte den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern nicht stoppen und musste sich mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Für die Illertisser war es der dritte Sieg im dritten Spiel des Jahres, gleichbedeutend mit dem vorübergehenden Sprung auf Platz vier in der Tabelle.

Der Start ins Spiel war jedoch nicht vielversprechend, denn bereits in der zwölften Minute geriet der FVI mit 0:1 in Rückstand. Mit dem ersten Schuss aufs Tor traf Tobias Hoch per Flachschuss von der Strafraumlinie aus. „Da waren wir in der gesamten Entstehung zu passiv“, analysierte Trainer Holger Bachthaler. Seine Mannschaft ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Bereits wenige Minuten später legte Gökalp Kilic den Ball mustergültig in den Lauf von Tobias Rühle, der wiederum Yannick Glessing in Szene setzte. Und der Torjäger verwandelte zum 1:1 (19.). Es war ein sehenswertes Spiel für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit hohem Tempo, energischen Zweikämpfen und trotz der schwierigen Platzverhältnisse immer wieder guten spielerischen Akzenten. Lukas Dotzler mit einem tückischen Weitschuss und auf der Gegenseite Daniele Gabriele mit einem Freistoß sorgten für Torgefahr. Nach der Pause (55.) hätte Kilic fast für die Führung der Illertisser gesorgt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Bayerischer Fußball-Verband

Der weitere Spielverlauf wär geprägt von der Überlegung beider Kontrahenten, sich mit dem Unentschieden durchaus zufriedenzugeben. Beim FVI spürte man aber eher, dass sie noch mehr wollten. Dieses Bestreben gipfelte in der turbulenten Schlussphase und endete mit dem 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Yannick Glessing war seinem Gegenspieler Elija Härtl davongelaufen und konnte nur noch mit einer Notbremse am Torschuss gehindert werden. Der Vilzinger sah zu Recht die Rote Karte. Da das Foul aber noch kurz vor dem Strafraum begangen worden war, gab es Freistoß. Doch den verwandelte Neuzugang Emir Sejdovic flach ins Eck zum viel umjubelten Siegtreffer für den FV Illertissen.

19 Bilder Die Fotos vom Auswärtssieg: FV Illertissen gewinnt 2:1 in Vilzing Foto: Nikita Schleicher

Josef Eibl, Trainer der DJK Vilzing, meinte: „Wir sind natürlich wegen der Roten Karte und des Freistoßtreffers in der 90. Minute wahnsinnig enttäuscht. In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel. Die zweite Halbzeit war auch wegen der Platzverhältnisse nicht einfach. Das Spiel wurde von beiden Teams technisch und taktisch auf einem hohen Niveau geführt. Wir haben uns in der Schlussphase mit dem einen Punkt schon angefreundet. Deshalb tut dieser Treffer zum 1:2 richtig weh.“ Sein Gegenüber Holger Bachthaler war freilich deutlich glücklicher und sagte: „Es war die erwartet schwere Aufgabe. Wir haben gut ins Spiel gefunden und nach dem Rückstand schnell den Ausgleich geschafft. Wir sind über den dritten Sieg im neuen Jahr sehr froh. Wir haben uns richtig gefreut, denn es war ein hartes Stück Arbeit.“

FV Illertissen: Thiel – Fundel, Zeller, Neuberger – Omore, Pudic, Kilic (77. Milic), Udogu (72. Gölz), Gabriele (67. Sejdovic), Glessing (90. Ekinci), Rühle (89. Kircicek).