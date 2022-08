Fußball

Ein Unentschieden, mit dem beide Seiten gut leben können

Jannik Wanner hatte eine der größten Chancen für den FV Illertissen, am Ende blieb es aber beim 0:0.

Lokal Der FV Illertissen vergibt im Regionalliga-Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen viele gute Torchancen. Am Ende ist die Mannschaft von Trainer Marco Konrad aber mit dem Punkt beim 0:0 zufrieden.

Von Hermann Schiller

Zum dritten Mal in Folge gelang es dem FV Illertissen, eine Regionalliga-Partie ohne Gegentreffer zu absolvieren – auch wenn am Dienstagabend nur ein torloses Unentschieden gegen den SV Wacker Burghausen heraussprang. Es war allerdings, vornehmlich in der zweiten Halbzeit, ein 0:0 der besseren Sorte.

